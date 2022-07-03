Бройя интересен "Ньюкаслу"

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Челси" Армандо Бройя.

20-летний Бройя очень ярко отыграл сезон 2021/22 на правах аренды за "Саутгемптон", забив девять голов в 38 матчах во всех соревнованиях.



Помимо того, что Бройю хотят выкупить "святые", Армандо стал трансферной целью для ряда других клубов, включая "Вест Хэм".



Как сообщает Sky Sports, теперь к этой компании присоединился "Ньюкасл", который предпочитает арендовать игрока сборной Албании.



Однако "Челси" едва лишился Ромелу Лукаку, который вернулся в "Интер", поэтому главный тренер "синих" Томас Тухель хочет сперва посмотреть на Бройю в предсезонный период, прежде чем примет свое решение.