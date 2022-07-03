Салах задумывался о возвращении в "Челси"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах помышлял о возвращении в "Челси" перед тем, как заключить новый контракт с "Ливерпулем".

На текущей неделе Салах связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2025 года и теперь будет получать свыше 350,000 фунтов в неделю.

Если бы новая сделка не была заключена, "красные" были бы готовы обсудить продажу Мохамеда уже этим летом, чтобы не лишиться его через год безо всякой компенсации.

И The Sun может подтвердить, что Салах был в шорт-листе трансферных целей нового владельца "Челси" Тодда Бели, а агент 30-летнего египтянина Рами Аббас прямо сказал владельцам "Ливерпуля", что его клиент открыт к возвращению на "Стэмфорд Бридж".

Угроза перехода ведущего игрока в стан конкурента стала важным фактором, почему "Ливерпуль" все-таки согласился пойти на уступки по зарплате и предложил Салаху новый контракт на условиях, как того желал Мохамед.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2022 19:00

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  1. true-manc 03.07.2022 19:44 # true-manc
    типичная легенда портового борделя
    если б какульси предложил сосалашке больше зп, она бы стала пенисом

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  2. dexter 03.07.2022 19:26 # dexter
    Типичный the scum.

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  3. xoce-moyp 03.07.2022 19:24 # xoce-moyp
    Аахахаха суукаа оруууу

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  4. ganinilyha 03.07.2022 19:07 # ganinilyha
    Из звёзд в закате взял бы в Челси разве что Тони Крооса

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