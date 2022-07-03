Салах задумывался о возвращении в "Челси"

Нападающий Мохамед Салах помышлял о возвращении в "Челси" перед тем, как заключить новый контракт с "Ливерпулем".

На текущей неделе Салах связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2025 года и теперь будет получать свыше 350,000 фунтов в неделю.



Если бы новая сделка не была заключена, "красные" были бы готовы обсудить продажу Мохамеда уже этим летом, чтобы не лишиться его через год безо всякой компенсации.



И The Sun может подтвердить, что Салах был в шорт-листе трансферных целей нового владельца "Челси" Тодда Бели, а агент 30-летнего египтянина Рами Аббас прямо сказал владельцам "Ливерпуля", что его клиент открыт к возвращению на "Стэмфорд Бридж".



Угроза перехода ведущего игрока в стан конкурента стала важным фактором, почему "Ливерпуль" все-таки согласился пойти на уступки по зарплате и предложил Салаху новый контракт на условиях, как того желал Мохамед.