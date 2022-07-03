"Ноттингем Форест" приобрел Бьянкона

Жулиан Бьянкон Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" объявил о приобретении защитника "Труа" Жулиана Бьянкона.

Бьянкон заключил с "Форест" контракт на три года и обошелся "лесникам" примерно в 5 миллионов фунтов, что является рекордной продажей в истории "Труа".

22-летний француз начинал свою карьеру в "Монако", а год назад, перед этим проведя два сезона за бельгийский "Серкль Брюгге" на правах аренды, присоединился к "Труа".

В минувшем сезоне Бьянкон сыграл 33 матча за "Труа", который финишировал на 15-м месте в Лиге 1.

"Он универсальный защитник, который станет очень хорошим усилением в центре или справа в обороне", — сообщил главный тренер "Форест" Стив Купер.

Добавим, Бьянкон стал вторым новичком "лесников" этим летом после голкипера Дина Хендерсона, арендованного у "Манчестер Юнайтед".


Метки Бьянкон, Ноттингем Форест, трансферы, Труа

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2022 18:00

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  1. raka-eve 03.07.2022 18:14 # raka-eve
    22 это скорее не возраст, а то сколько он уже играет

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  2. takernotagiver 03.07.2022 18:03 # takernotagiver
    Не хуже Де Лига за 100 лямов. Но гордые пенсопидоры слишком гордые)))

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