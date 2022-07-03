"Ноттингем Форест" приобрел Бьянкона

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" объявил о приобретении защитника "Труа" Жулиана Бьянкона.

Бьянкон заключил с "Форест" контракт на три года и обошелся "лесникам" примерно в 5 миллионов фунтов, что является рекордной продажей в истории "Труа".



22-летний француз начинал свою карьеру в "Монако", а год назад, перед этим проведя два сезона за бельгийский "Серкль Брюгге" на правах аренды, присоединился к "Труа".



В минувшем сезоне Бьянкон сыграл 33 матча за "Труа", который финишировал на 15-м месте в Лиге 1.



"Он универсальный защитник, который станет очень хорошим усилением в центре или справа в обороне", — сообщил главный тренер "Форест" Стив Купер.



Добавим, Бьянкон стал вторым новичком "лесников" этим летом после голкипера Дина Хендерсона, арендованного у "Манчестер Юнайтед".