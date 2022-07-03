"Тоттенхэм", "Эвертон" и "Ньюкасл" сражаются за Лингарда

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард выбирает между тремя клубами Премьер-Лиги: "Тоттенхэмом", "Эвертоном" и "Ньюкаслом".

Контракт Лингарда с "Юнайтед" уже истек, однако 29-летний англичанин до сих пор раздумывает, куда ему отправиться свободным агентом.



Изначально вернуть Лингарда хотел "Вест Хэм", где Джесси блестяще провел вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды, однако предложенная "молотобойцами" зарплата не соответствует ожиданиям Джесси.



По информации Daily Mirror, "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Ньюкасл" уже контактируют с окружением Лингарда, причем переговоры с "сороками", которые хотели Джесси еще в январе, "продвигаются хорошо".



Если Лингарда вдруг не устроит ни один из вариантов в Премьер-Лиге, он может отправиться в итальянскую Серию А, где его хотят "Милан" и "Рома".