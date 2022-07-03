"Фулхэм" близок к покупке Жоау Палиньи

"Фулхэм" договорился со "Спортингом" о приобретении полузащитника Жоау Палиньи за 20 миллионов фунтов.

Палинья уже согласовал условия личного контракта с "Фулхэмом" и сейчас проходит медобследование. После завершения всех формальностей "дачники" смогут объявить о своем первом новичке в это трансферное окно.



26-летний португалец является полузащитником оборонительного плана, выиграв титул португальской лиги со "Спортингом" в сезоне 2020/21.



Также в "Фулхэм" направляется и вингер Манор Соломон из "Шахтера". Израильтянин стоимостью 7 млн. фунтов станет прямой заменой ушедшему в "Ливерпуль" Фабиу Карвалью.