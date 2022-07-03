Кэррик: "Надеюсь, МЮ сможет хорошо начать сезон"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что новому главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу важно не провалить старт сезона.

Кэррик убежден, что Тен Хаг сможет привить "Юнайтед" определенный стиль футбола, в который играл "Аякс" Эрика.



Майкл, короткое время исполнявший обязанности рулевого "красных дьяволов" в минувшем сезоне, советует Тен Хагу быть собой и придерживаться своей философии.



"Надеюсь, они смогут хорошо начать сезон и затем продолжить в этом же духе. Будет интересно за этим понаблюдать. Думаю, он (Тен Хаг) просто должен делать то, что делает. Он проявил себя в "Аяксе", он обладает сильной верой в себя, а его команды играют определенным образом. Мне не терпится это увидеть".



"Как я уже сказал, я надеюсь, что они хорошо начнут сезон. Если ты хорошо начинаешь сезон, это может придать тебе импульс. Конечно, я хочу, чтобы они сражались за попадание в топ-4, за титул".



"На старте каждого сезона ты хочешь, чтобы "Юнайтед" старался выигрывать трофеи и титул лиги. Уверен, они приложат усилия", — сообщил Кэррик Sky Sports.