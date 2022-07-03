"Челси" лидирует в борьбе за Роналду

Криштиану Роналду "Челси" находится во главе клубов, претендующих на нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Накануне стало известно, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба. Криштиану не собирается выступать в Лиге Европы и сомневается в способности "красных дьяволов" выигрывать трофеи.

И хотя "красные дьяволы" не хотят продавать Роналду, 37-летний португалец настаивает, что клуб должен позволить ему уйти, если насчет него поступит любое приемлемое предложение.

И The Sun утверждает, что главным претендентом на Роналду является "Челси", который находится в поисках нового бомбардира после возвращения в "Интер" Ромелу Лукаку.

В данный момент у главного тренера "синих" Томаса Тухеля просто нет других игроков, помимо Тимо Вернера и Кая Хаверца, привыкших играть центрального нападающего.

Более того, владелец "Челси" Тодд Бели уже встретился с агентом Жорже Мендешем в Португалии, и одной из тем их переговоров был как раз Роналду.

Интерес к Криштиану также проявляет "Бавария", которой грозит расставание с Робертом Левандовски этим летом.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2022 13:00

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  1. falla 03.07.2022 14:22 # falla
    100% в Челси перейдет

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  2. akado 03.07.2022 14:09 # akado
    Ну что сказать, было бы прикольно, 15 голов он стабильно забьет за сезон. Этакий Тьиаго Силва в атаке мог бы быть, но сомнительно.. Хотя американцу сча нужны именно имена в команду для раскрутки. Может и произойдет невероятное!

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  3. chebrec 03.07.2022 14:07 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

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  4. sellman 03.07.2022 14:03 # sellman
    УАХАХАХАХАХХАХАААА

    Скаааа, Михужло в течение 2 дней отправил в Челси Неймара, Роналду.
    Ждём Месси в понедельник

    The Sun утверждает, баляяяяяя

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  5. theo-zm 03.07.2022 13:42 # theo-zm
    Лучше к немцам

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  6. askarko 03.07.2022 13:41 # askarko
    куплю футболку с роналду если перейдет-это крутой спортсмен

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  7. alexomck 03.07.2022 13:36 # alexomck
    Бавария такие лички не платит

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  8. sausage 03.07.2022 13:17 # sausage
    Большей хуйни давно не читал. Как и про Баварию.

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  9. ganinilyha 03.07.2022 13:01 # ganinilyha
    «Бавария», «Челси» и «ПСЖ» пока отказываются от Роналду. Договоренностей на случай ухода из «МЮ» у форварда нет

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