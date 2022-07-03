"Челси" лидирует в борьбе за Роналду
"Челси" находится во главе клубов, претендующих на нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Накануне стало известно, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба. Криштиану не собирается выступать в Лиге Европы и сомневается в способности "красных дьяволов" выигрывать трофеи.
И хотя "красные дьяволы" не хотят продавать Роналду, 37-летний португалец настаивает, что клуб должен позволить ему уйти, если насчет него поступит любое приемлемое предложение.
И The Sun утверждает, что главным претендентом на Роналду является "Челси", который находится в поисках нового бомбардира после возвращения в "Интер" Ромелу Лукаку.
В данный момент у главного тренера "синих" Томаса Тухеля просто нет других игроков, помимо Тимо Вернера и Кая Хаверца, привыкших играть центрального нападающего.
Более того, владелец "Челси" Тодд Бели уже встретился с агентом Жорже Мендешем в Португалии, и одной из тем их переговоров был как раз Роналду.
Интерес к Криштиану также проявляет "Бавария", которой грозит расставание с Робертом Левандовски этим летом.
03.07.2022 13:00
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Последние комментарии:
100% в Челси перейдет
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Ну что сказать, было бы прикольно, 15 голов он стабильно забьет за сезон. Этакий Тьиаго Силва в атаке мог бы быть, но сомнительно.. Хотя американцу сча нужны именно имена в команду для раскрутки. Может и произойдет невероятное!
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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УАХАХАХАХАХХАХАААА
Скаааа, Михужло в течение 2 дней отправил в Челси Неймара, Роналду.
Ждём Месси в понедельник
The Sun утверждает, баляяяяяя
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Лучше к немцам
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куплю футболку с роналду если перейдет-это крутой спортсмен
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Бавария такие лички не платит
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Большей хуйни давно не читал. Как и про Баварию.
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«Бавария», «Челси» и «ПСЖ» пока отказываются от Роналду. Договоренностей на случай ухода из «МЮ» у форварда нет
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