"Челси" лидирует в борьбе за Роналду

"Челси" находится во главе клубов, претендующих на нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Накануне стало известно, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба. Криштиану не собирается выступать в Лиге Европы и сомневается в способности "красных дьяволов" выигрывать трофеи.



И хотя "красные дьяволы" не хотят продавать Роналду, 37-летний португалец настаивает, что клуб должен позволить ему уйти, если насчет него поступит любое приемлемое предложение.



И The Sun утверждает, что главным претендентом на Роналду является "Челси", который находится в поисках нового бомбардира после возвращения в "Интер" Ромелу Лукаку.



В данный момент у главного тренера "синих" Томаса Тухеля просто нет других игроков, помимо Тимо Вернера и Кая Хаверца, привыкших играть центрального нападающего.



Более того, владелец "Челси" Тодд Бели уже встретился с агентом Жорже Мендешем в Португалии, и одной из тем их переговоров был как раз Роналду.



Интерес к Криштиану также проявляет "Бавария", которой грозит расставание с Робертом Левандовски этим летом.