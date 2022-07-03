"Юнайтед" и "Сити" следят за Гнабри
Вингер "Баварии" Серж Гнабри находится на радаре у "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
В данный момент у Гнабри остается только 12 месяцев по контракту, а предложение "Баварии" о новой сделке с зарплатой чуть более 200,000 фунтов в неделю Серж отклонил.
Ситуация Гнабри привлекла внимание "Сити", который находится на пороге расставания с Рахимом Стерлингом и Габриэлем Жезусом, направляющимися в "Челси" и "Арсенал", соответственно.
Также за Сержем внимательно следит "Юнайтед", который пока не совершил ни одного приобретения этим летом, но уже понес несколько потерь и вдобавок может лишиться Криштиану Роналду.
Как утверждает The Sun, "Бавария" будет готова продать Гнабри примерно за 35 миллионов фунтов, если так и не договорится с 26-летним немцем о продлении сотрудничества.
03.07.2022 12:00
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