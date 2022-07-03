"Юнайтед" и "Сити" следят за Гнабри

Вингер "Баварии" Серж Гнабри находится на радаре у "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В данный момент у Гнабри остается только 12 месяцев по контракту, а предложение "Баварии" о новой сделке с зарплатой чуть более 200,000 фунтов в неделю Серж отклонил.



Ситуация Гнабри привлекла внимание "Сити", который находится на пороге расставания с Рахимом Стерлингом и Габриэлем Жезусом, направляющимися в "Челси" и "Арсенал", соответственно.



Также за Сержем внимательно следит "Юнайтед", который пока не совершил ни одного приобретения этим летом, но уже понес несколько потерь и вдобавок может лишиться Криштиану Роналду.



Как утверждает The Sun, "Бавария" будет готова продать Гнабри примерно за 35 миллионов фунтов, если так и не договорится с 26-летним немцем о продлении сотрудничества.