Лапорта: "Рафинья хочет перейти в "Барсу"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что вингер "Лидса" Рафинья предпочитает продолжить карьеру на "Ноу Камп".

Согласно слухам, "Челси" уже согласовал компенсацию за Рафинью, еще одним претендентом на которого является "Арсенал".



Однако сам 25-летний бразилец, оцениваемый в 60 миллионов фунтов, отдает предпочтение "Барселоне", и Лапорта с соратниками делают все возможное, чтобы этот трансфер случился.



"Рафинья хочет перейти в "Барсу". Мы установили контакт и разговариваем с "Лидсом". Есть и другие клубы, которые хотят Рафинью и делают свои предложения", — цитирует Лапорту Football.London.