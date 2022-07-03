МЮ собирается избавиться от Теллеса

Левый защитник Алекс Теллес очередной имя в списке игроков, от которых "Манчестер Юнайтед" попытается избавиться этим летом.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 29-летний Теллес поставил под вопрос свое будущее в клубе еще в мае, когда за считанные дни до поражения 4:0 от "Брайтона" подрался на тренировке с 19-летним Ганнибалом Межбри.



А прямо сейчас "Юнайтед" находится на пороге приобретения Тирелла Маласиа из "Фейеноорда" за 13 миллионов фунтов плюс бонусы. Предполагается, что голландский новичок и займет место Алекса в первой команде.



Утверждается, что теперь Теллес или его партнер команде Эрик Байи могут стать разменной монетой в сделке по переходу защитника "Вильярреала" Пау Торреса к "красным дьяволам".



Добавим, что Теллес выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Порту" за 13.6 млн. фунтов два года назад. В 26 матчах минувшего сезона с участием Алекса "дьяволы" пропустили 32 гола. Бразильца часто критиковали за плохой выбор позиции и потерю концентрации.