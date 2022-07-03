МЮ не собирается продавать Роналду
"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать нападающего Криштиану Роналду этим летом.
Накануне издание The Times сообщило, что Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его из клуба — спустя всего один сезон после возвращения Криштиану из "Ювентуса". Позже эту информацию подтвердили все авторитетные издания, включая BBC.
Стремление 37-летнего португальца уйти связано с желанием выступать в Лиге Чемпионов и сомнениями насчет способности "красных дьяволов" сражаться за трофеи в обозримом будущем.
Однако Sky Sports утверждает, что "Юнайтед" занял жесткую позицию в отношении Роналду, исключая продажу своего лучшего бомбардира в минувшем сезоне.
Боссы клуба с "Олд Траффорд" всецело ожидают, что Криштиану полностью отработает свой контракт, истекающий в 2023 году и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.
03.07.2022 09:00
Просмотров: 776
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Заебись ой как заебись
(ответить)
Ловушка для золушки...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий