Защитник "Челси" Маркос Алонсо близок к переходу в "Барселону".

На протяжении последних недель не утихают слухи, что "Челси" ищет дублера для Бена Чилуэлла на позиции левого вингбека вместо Алонсо.



Как утверждает каталонское издание Sport, Маркос решительно настроен вернуться на родину и надеется присоединиться к "Барселоне" уже на следующей неделе.



На "Стэмфорд Бридж" у Алонсо остается только 12 месяцев по контракту, и ожидается, что "синие" выручат за 31-летнего испанца около 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов).



Добавим, "Барселона" также претендует и на партнера Алонсо по "Челси" в лице Сесара Аспиликуэты, однако после смены владельца лондонский клуб уже не горит желанием отпускать своего капитана.