Алонсо близок к переходу в "Барселону"

Маркос Алонсо Защитник "Челси" Маркос Алонсо близок к переходу в "Барселону".

На протяжении последних недель не утихают слухи, что "Челси" ищет дублера для Бена Чилуэлла на позиции левого вингбека вместо Алонсо.

Как утверждает каталонское издание Sport, Маркос решительно настроен вернуться на родину и надеется присоединиться к "Барселоне" уже на следующей неделе.

На "Стэмфорд Бридж" у Алонсо остается только 12 месяцев по контракту, и ожидается, что "синие" выручат за 31-летнего испанца около 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов).

Добавим, "Барселона" также претендует и на партнера Алонсо по "Челси" в лице Сесара Аспиликуэты, однако после смены владельца лондонский клуб уже не горит желанием отпускать своего капитана.


Метки Алонсо, Барселона, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2022 08:00

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  1. xaram-ykt 03.07.2022 08:33 # xaram-ykt
    исход синих

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  2. bangladesh 03.07.2022 08:11 # bangladesh
    Как же все мочатся на синюю кубышку, просто исход футболистов. Ещё немного и на законное место в середине таблицы…

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