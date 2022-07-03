Алонсо близок к переходу в "Барселону"
Защитник "Челси" Маркос Алонсо близок к переходу в "Барселону".
На протяжении последних недель не утихают слухи, что "Челси" ищет дублера для Бена Чилуэлла на позиции левого вингбека вместо Алонсо.
Как утверждает каталонское издание Sport, Маркос решительно настроен вернуться на родину и надеется присоединиться к "Барселоне" уже на следующей неделе.
На "Стэмфорд Бридж" у Алонсо остается только 12 месяцев по контракту, и ожидается, что "синие" выручат за 31-летнего испанца около 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов).
Добавим, "Барселона" также претендует и на партнера Алонсо по "Челси" в лице Сесара Аспиликуэты, однако после смены владельца лондонский клуб уже не горит желанием отпускать своего капитана.
03.07.2022 08:00
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