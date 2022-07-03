"Милан" уверен в сделке по Зийешу

"Милан" уверен в приобретении вингера "Челси" Хакима Зийеша этим летом.

Sky Sports может подтвердить информацию о том, что "Милан" уже контактирует с "Челси" насчет Зийеша и хочет сделать Хакима своим первым приобретением в это трансферное окно.



Хаким выступает за "синих" с февраля 2020, когда он был куплен у "Аякса" за 33.3 млн. фунтов. За это время 29-летний марокканец забил 14 голов в 83 матчах, но основным игроком на "Стэмфорд Бридж" так и не стал.



В данный момент неясно, собирается "Милан" купить или арендовать Зийеша, однако "Челси" совершенно не намерен отпускать Хакима дешевле, чем он стоил два с половиной года назад.



Добавим, что контракт Зийеша, успевшего выиграть с "синими" Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира в прошлом году, истекает в июне 2025.