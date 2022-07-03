"Барселона" передумала продавать Де Йонга в МЮ

"Барселона" передумала продавать своего полузащитника Френки Де Йонга в "Манчестер Юнайтед".

Ранее на текущей неделе пресса сообщала, что "Юнайтед" согласовал с "Барселоной" компенсацию за Де Йонга в размере около 56 миллионов фунтов и теперь договаривается с самим Френки, который считается целью номер один главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



Однако в черный для "Юнайтед" день, когда стало известно о желании Криштиану Роналду уйти из клуба, еще один удар по "дьяволам" нанес президент "Барселоны" Жоан Лапорта.



"Есть клубы, которые хотят его (Де Йонга). Это не только "Юнайтед". Мы не намерены продавать его, а он хочет остаться".



"Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы обладать им".



"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить Френки здесь, однако здесь есть вопрос касательно зарплаты, и с этим нужно разобраться", — цитирует Лапорту Evening Standard.