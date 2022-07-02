Мартинес сообщил "Аяксу", что хочет в Премьер-Лигу

Защитник "Аякса" Лисандро Мартинес сообщил своему клубу, что хочет отправиться в Премьер-Лигу.

Согласно слухам, "Арсенал" сделал уже три предложения о покупке Мартинеса, тогда как сегодня утром стало известно, что "Манчестер Юнайтед" выразил готовность заплатить 37 миллионов фунтов за Лисандро.



Как стало известно Sky Sports, Мартинес специально прервал свой отпуск, чтобы в минувший вторник посетить Амстердам и провели встречу с боссами "Аякса".



24-летний игрок сборной Аргентины дал ясно понять своему клубу, что не представляет никакого другого сценария, кроме своего переезда в Премьер-Лигу в это трансферное окно.



Посетив столицу Голландии, затем Мартинес отправился на Ибицу и теперь ждет, чем увенчаются переговоры "Аякса" с двумя клубами Премьер-Лиги.



И хотя Лисандро привлекает возможность воссоединиться с бывшим наставником "Аякса" Эриком Тен Хагом в "Юнайтед", "Арсенал" — со своими амбициями стилем — тоже выглядит для него весьма заманчиво.