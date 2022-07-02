"Брентфорд" выигрывает борьбу за Хики

"Брентфорд" выигрывает борьбу за левого защитника "Болоньи" Аарона Хики.

Ранее этим летом Хики сватали в различные клубы, включая "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Виллу", однако "Брентфорду" удалось опередить конкурентов.



Как сообщает Sky Sports, "пчелы" уже согласовали компенсацию за Аарона в размере 14 миллионов фунтов плюс бонусы.



Сторонам все еще нужно уладить ряд деталей, но в "Брентфорде" надеются, что в начале следующей недели 20-летний шотландец прилетит в Англию для прохождения медобследования и подписания контракта.



Добавим, в 2010 году "Болонья" приобрела Хики у "Хартс" за 1.5 млн. фунтов. В минувшем сезоне Аарон сыграл 48 матчей за свой клуб, а также дебютировал за сборную своей страны.