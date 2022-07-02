МЮ надеется завершить переход Де Йонга до пятницы

"Манчестер Юнайтед" надеется завершить приобретение полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга до вылета в Бангкок в пятницу.

На данный момент у "Юнайтед" уже есть договоренность с "Барселоной" насчет компенсации за Де Йонга в размере около 56 миллионов фунтов плюс бонусы.



При этом сам Френки уже смирился с тем, что ему придется покинуть "Ноу Камп" этим летом. "Барселона" отчаянно нуждается в деньгах, чтобы поправить свое финансовое положение и оформить переходы стоящих в очереди новичков.



Несмотря на слухи о том, что перехватить Де Йонга может "Челси", "Юнайтед" не ожидает, что Френки сорвется с крючка, сообщает Manchester Evening News.



8 июля "красные дьяволы" вылетают в предсезонное турне, и главный тренер Эрик Тен Хаг рассчитывает, что его 25-летний соотечественник будет на борту.