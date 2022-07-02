"Эвертон" объявил о переходе Тарковски

Бывший защитник "Бернли" Джеймс Тарковски перешел свободным агентом в "Эвертон".

За шесть лет на "Терф Мур" Тарковски сыграл 194 матча в Премьер-Лиге, однако еще до окончания минувшего сезона, по итогам которого "Бернли" вылетел в Чемпионшип, стало известно, что Джеймс не будет продлевать свой истекающий контракт.



"Эвертон" договорился с Тарковски еще несколько недель назад, но четырехлетний контракт с Джеймсом заключил только сейчас.



Таким образом, Тарковски стал первым новичком "Эвертона" в это трансферном окно. У Джеймса были и другие варианты, включая "Астон Виллу", однако разговор с главным тренером "ирисок" Фрэнком Лэмпардом помог 29-летнему англичанину определиться.



"Для меня было очень важно поговорить с тренером и понять, чего он хочет от своих игроков и своей команды, что он увидел во мне и почему хочет подписать меня".



"Думаю, тренер оценил мои сильные стороны и увидел, как я могу вписаться в его систему. Надеюсь, я усилю команду".



"Он также увидел мой характер и лидерские качества. Увидел, что то, чего я могу добавить коллективу, будет хорошим и позитивным", — сообщил Тарковски.