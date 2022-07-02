"Челси" вышел на контакт с Неймаром

Неймар "Челси" установил контакт с нападающим ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

Только 12 месяцев назад Неймар заключил с ПСЖ новый долгосрочный контракт с зарплатой в 43 миллиона евро (37 млн. фунтов), не считая бонусов.

Однако ESPN стало известно, что сейчас боссы ПСЖ рады избавиться от Неймара, а Неймар, узнав об этом, расстроился и отдал указание своему агенту Пини Захави найти ему новое пристанище.

"Челси" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе 30-летнего бразильца, который в августе 2017 обошелся парижанам в рекордные для мирового футбола 222 млн. евро.

Неймар мог бы стать знаковым приобретением владельца "Челси" Тодда Бели и символом новой эры на "Стэмфорд Бридж", однако финансовая целесообразность этого трансфера, как и потребность главного тренера "синих" Томаса Тухеля в экс-игроке "Барселоны", под вопросом.


Метки Неймар, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2022 17:00

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  1. alexomck 02.07.2022 18:24 # alexomck
    Только 12 месяцев назад Неймар заключил с ПСЖ новый долгосрочный контракт с зарплатой в 43 миллиона евро (37 млн. фунтов), не считая бонусов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94111/?c=1

    "Челси" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе 30-летнего бразильца, который в августе 2017 обошелся парижанам в рекордные для мирового футбола 222 млн. евро.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94111/?c=1

    Как, по мнению ESPN, одно с другим стыкуется или подобный контракт не нарушит всю клубную структуру зарплат

    (ответить)

  2. chebrec 02.07.2022 18:08 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

  3. jirrort 02.07.2022 17:10 # jirrort
    Опачкиииии,ну и чё тут за куйня???

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  4. sellman 02.07.2022 17:02 # sellman
    Оооо, портовые шавки первыми прибежали на вброс кала от Михайлы. Источник? пффф, для портового сброда и так сойдёт.

    жрите, собаки портовые

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  5. slash-lfc 02.07.2022 17:01 # slash-lfc
    Оруууууу. Педикси Рафинью подписать не может, какой им Геймар с зп 40кк.

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