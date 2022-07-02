"Челси" вышел на контакт с Неймаром

"Челси" установил контакт с нападающим ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

Только 12 месяцев назад Неймар заключил с ПСЖ новый долгосрочный контракт с зарплатой в 43 миллиона евро (37 млн. фунтов), не считая бонусов.



Однако ESPN стало известно, что сейчас боссы ПСЖ рады избавиться от Неймара, а Неймар, узнав об этом, расстроился и отдал указание своему агенту Пини Захави найти ему новое пристанище.



"Челси" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе 30-летнего бразильца, который в августе 2017 обошелся парижанам в рекордные для мирового футбола 222 млн. евро.



Неймар мог бы стать знаковым приобретением владельца "Челси" Тодда Бели и символом новой эры на "Стэмфорд Бридж", однако финансовая целесообразность этого трансфера, как и потребность главного тренера "синих" Томаса Тухеля в экс-игроке "Барселоны", под вопросом.