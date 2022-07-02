"Челси" вышел на контакт с Неймаром
"Челси" установил контакт с нападающим ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.
Только 12 месяцев назад Неймар заключил с ПСЖ новый долгосрочный контракт с зарплатой в 43 миллиона евро (37 млн. фунтов), не считая бонусов.
Однако ESPN стало известно, что сейчас боссы ПСЖ рады избавиться от Неймара, а Неймар, узнав об этом, расстроился и отдал указание своему агенту Пини Захави найти ему новое пристанище.
"Челси" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе 30-летнего бразильца, который в августе 2017 обошелся парижанам в рекордные для мирового футбола 222 млн. евро.
Неймар мог бы стать знаковым приобретением владельца "Челси" Тодда Бели и символом новой эры на "Стэмфорд Бридж", однако финансовая целесообразность этого трансфера, как и потребность главного тренера "синих" Томаса Тухеля в экс-игроке "Барселоны", под вопросом.
02.07.2022 17:00
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Только 12 месяцев назад Неймар заключил с ПСЖ новый долгосрочный контракт с зарплатой в 43 миллиона евро (37 млн. фунтов), не считая бонусов.
Источник: http://fapl.ru/posts/94111/?c=1
"Челси" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе 30-летнего бразильца, который в августе 2017 обошелся парижанам в рекордные для мирового футбола 222 млн. евро.
Источник: http://fapl.ru/posts/94111/?c=1
Как, по мнению ESPN, одно с другим стыкуется или подобный контракт не нарушит всю клубную структуру зарплат
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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Опачкиииии,ну и чё тут за куйня???
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Оооо, портовые шавки первыми прибежали на вброс кала от Михайлы. Источник? пффф, для портового сброда и так сойдёт.
жрите, собаки портовые
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Оруууууу. Педикси Рафинью подписать не может, какой им Геймар с зп 40кк.
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