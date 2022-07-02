"Сити" обсуждает новый контракт с Махрезом

"Манчестер Сити" начинает переговоры со своим вингером Риядом Махрезом о новом контракте.

Махрез выступает за "Сити" после своего перехода из "Лестера" за 60 миллионов фунтов в июле 2018, и минувший сезон стал, пожалуй, лучшим для Рияда за все это время.



31-летний алжирец забил 24 гола за "горожан" во всех соревнованиях в кампании 2021/22 и помог своей команде защитить чемпионское звание в Премьер-Лиге.



Сейчас у Махреза остается только 12 месяцев по контракту, и Daily Mail утверждает, что "Сити" хочет продлить сотрудничество с Риядом. Сейчас стороны начинают переговоры о новой сделке.