Клопп: "Лучшие годы Салаха еще впереди"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что лучшие годы нападающего Мохамеда Салаха еще впереди.

Невероятным образом отыграв свои пять сезонов в "Ливерпуле", Салах заслужил новый трехлетний контракт, о подписании которого было объявлено в пятницу.



И хотя Мохамеду уже 30 лет, и он выиграл все четыре главных трофея с "красными", Клопп совершенно не ожидает, что египтянин сбавит обороты.



"Я очень доволен. Очень, очень доволен. Это лучшее решение для нас и лучшее решение для него. Думаю, его место — здесь. Это его клуб".



"Конечно, это потребовало немного времени, но это абсолютно нормально. Лучшие вещи всегда стоят ожидания. Мо — один из лучших игроков в мире, и на таком уровне это нормально, что есть вещи, которые нуждаются в согласовании. Поэтому Джулиан Уорд и Майк Гордон заслуживают похвалы за то, что помогли нам выполнить задачу".



"Я не сомневаюсь, что лучшие годы Мо еще впереди. А это кое о чем говорит, потому что в свои первые пять сезонов здесь он творил легендарные вещи".



"С точки зрения физической формы, он машина и находится в самом невероятном состоянии. Его мастерство и уровень навыков повышаются с каждым сезоном, как и уровень принятия решений".



"Партнеры по команде обожают его. Мы как тренеры знаем, что работаем с кое-кем особенным. А болельщики короновали его королем. Так что это очень круто".



"Это просто отличные новости. Я улыбаюсь, думая об этом. Он останется с нами подольше, и это означает, что мы сможем добиться вместе большего", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".