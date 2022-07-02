"Ноттингем Форест" арендовал Хендерсона

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" взял в аренду на сезон 2022/23 голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

В минувшем сезоне Хендерсон вчистую проигрывал конкуренцию первому номеру "Юнайтед" Давиду Де Хеа, приняв участие лишь в трех матчах во всех соревнованиях.



Желание играть регулярно подтолкнуло Дина к уходу из родного клуба, и теперь 25-летний англичанин будет выступать за "Форест", который вышел в Премьер-Лигу впервые с сезона 1998/99.



Как отмечает BBC, арендное соглашение не предусматривает опции выкупа, а "лесники" полностью возьмут на себя зарплату Хендерсона, чей контракт с "красными дьяволами" истекает в 2025 году.



Добавим, в своих 49 матчах на уровне Премьер-Лиги Хендерсон сохранил ворота на замке 17 раз, однако последний раз Дин принимал участие в поединке английского первенства еще в мае 2021.