"Ноттингем Форест" арендовал Хендерсона

Дин Хендерсон Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" взял в аренду на сезон 2022/23 голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

В минувшем сезоне Хендерсон вчистую проигрывал конкуренцию первому номеру "Юнайтед" Давиду Де Хеа, приняв участие лишь в трех матчах во всех соревнованиях.

Желание играть регулярно подтолкнуло Дина к уходу из родного клуба, и теперь 25-летний англичанин будет выступать за "Форест", который вышел в Премьер-Лигу впервые с сезона 1998/99.

Как отмечает BBC, арендное соглашение не предусматривает опции выкупа, а "лесники" полностью возьмут на себя зарплату Хендерсона, чей контракт с "красными дьяволами" истекает в 2025 году.

Добавим, в своих 49 матчах на уровне Премьер-Лиги Хендерсон сохранил ворота на замке 17 раз, однако последний раз Дин принимал участие в поединке английского первенства еще в мае 2021.


Метки аренда, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, трансферы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2022 14:00

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  1. cuckoldsessions 02.07.2022 14:20 # cuckoldsessions
    ЛЕСНИКИ!

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  2. grafters 02.07.2022 14:11 # grafters
    Лесники Самбу продали уже или у него контракт закончился? Помню, что он новый не хотел заключать.

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  3. chelsiukpro 02.07.2022 14:01 # chelsiukpro
    Будет работы иметь в форесте....

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