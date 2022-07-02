МЮ предложил 37 млн. фунтов за Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" предложил 43 миллиона евро (37 млн. фунтов) за центрального защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Напомним, "Юнайтед" переключился на Мартинеса после того, как его партнер по обороне "Аякса" Юрриен Тимбер отказался переходить к "красным дьяволам" из опасений насчет регулярной игровой практики.



Как сообщает Manchester Evening News, в шорт-листе "Юнайтед" по усилению обороны также значатся Пау Торрес из "Вильярреала" и Давид Карму из "Браги", однако главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг предпочитает именно Лисандро.



Следуя предпочтениям Тен Хага, "Юнайтед" предложил 37 млн. фунтов за Мартинеса, однако этого может оказаться недостаточно, потому что "Аякс" оценивает 24-летнего аргентинца в сумму ближе к 45 млн. фунтов.