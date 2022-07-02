"Юнайтед" договорился с Маласиа

Защитник "Фейеноорда" Тирелл Маласиа согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" договорился с "Фейноордом" о компенсации за Маласиа. Предполагается, что речь идет примерно о 13 миллионах фунтов плюс доля с последующей перепродажи игрока "красными дьяволами".



А сейчас The Athletic сообщает, что "Юнайтед" достиг договоренности и с самим Тиреллом, который согласовал контракт на четыре года с опцией продления на пятый.



Ожидается, что 22-летний голландец, сыгравший 50 матчей в минувшем сезоне во всех соревнованиях, пройдет медобследование уже на выходных.