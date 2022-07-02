"Фулхэм" хочет Эрика Байи

Эрик Байи Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" хочет пригласить защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи.

По информации Sky Sports, "Фулхэм" уже обратился к коллегам из "Юнайтед" насчет доступности Байи для трансфера этим летом.

"Дачники" хотят взять 28-летнего ивуарийца в аренду на сезон 2022/23 с опцией выкупа.

"Красные дьяволы" открыты к уходу Байи, но предпочли бы сразу продать Эрика, который в прошлом году продлил свой контракт с клубом до 2024 года.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2022 10:00

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  1. quavo 02.07.2022 10:24 # quavo
    Неужели блять и тезка его такой тупой физручек что продает лучшего защитника муму

    (ответить)

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