"Фулхэм" хочет Эрика Байи

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" хочет пригласить защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи.

По информации Sky Sports, "Фулхэм" уже обратился к коллегам из "Юнайтед" насчет доступности Байи для трансфера этим летом.



"Дачники" хотят взять 28-летнего ивуарийца в аренду на сезон 2022/23 с опцией выкупа.



"Красные дьяволы" открыты к уходу Байи, но предпочли бы сразу продать Эрика, который в прошлом году продлил свой контракт с клубом до 2024 года.