"Фулхэм" хочет Эрика Байи
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" хочет пригласить защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи.
По информации Sky Sports, "Фулхэм" уже обратился к коллегам из "Юнайтед" насчет доступности Байи для трансфера этим летом.
"Дачники" хотят взять 28-летнего ивуарийца в аренду на сезон 2022/23 с опцией выкупа.
"Красные дьяволы" открыты к уходу Байи, но предпочли бы сразу продать Эрика, который в прошлом году продлил свой контракт с клубом до 2024 года.
02.07.2022 10:00
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Неужели блять и тезка его такой тупой физручек что продает лучшего защитника муму
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