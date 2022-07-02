Райс: "Я должен забивать по 10 голов за сезон"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что в новом сезоне надеется развить свой бомбардирский талант.
За плечами у 23-летнего Райса очень сильный сезон, в концовке которого главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес оценил своего подопечного в 150 миллионов фунтов.
Деклан вызывает огромный интерес со стороны топ-клубов, но все еще видит аспекты своей игры, которые он может улучшить.
"Учитывая мои способности, я хочу начать забивать больше голов. В этом году я забил пять голов, но этого все равно недостаточно. Я должен забивать по 10 каждый сезон".
"Я чувствую, что в этом моя цель, которая мне по зубам. Посмотрим, получится ли у меня", — сообщил Райс Goal.
02.07.2022 09:00
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