Райс: "Я должен забивать по 10 голов за сезон"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что в новом сезоне надеется развить свой бомбардирский талант.

За плечами у 23-летнего Райса очень сильный сезон, в концовке которого главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес оценил своего подопечного в 150 миллионов фунтов.



Деклан вызывает огромный интерес со стороны топ-клубов, но все еще видит аспекты своей игры, которые он может улучшить.



"Учитывая мои способности, я хочу начать забивать больше голов. В этом году я забил пять голов, но этого все равно недостаточно. Я должен забивать по 10 каждый сезон".



"Я чувствую, что в этом моя цель, которая мне по зубам. Посмотрим, получится ли у меня", — сообщил Райс Goal.