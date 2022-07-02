Защитник Свен Ботман объяснил, почему предпочел "Ньюкасл" "Милану" этим летом.

Накануне "Ньюкасл" завершил приобретение 22-летнего Ботмана у "Лилля" за 35 миллионов фунтов, заключив со Свеном контракт до 2027 года.



У Ботманаа также был вариант с "Миланом", который в минувшем сезоне выиграл Серию А и попал в Лигу Чемпионов, однако амбиции "сорок" и привлекательность Премьер-Лиги сделали свое дело.



"В конце концов решающим фактором стал красивый проект "Ньюкасла" в сочетании с возможностью выступать в Премьер-Лиге".



"Я всю свою жизнь мечтал о последнем. "Милан" произвел на меня хорошее впечатление, но в конце концов "Ньюкасл" выглядел чуть лучше. Я очень хотел перейти в "Ньюкасл" в январе, потому что — знаю, это клише — такая большая возможность не возникает у тебя часто. Для меня "Ньюкасл" был мегавозможностью", — цитирует Ботмана Daily Mirror.