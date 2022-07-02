Деннис пополнил список целей "Эвертона"
"Эвертон" добавил нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса в список своих трансферных целей на это летом.
Ранее в пятницу "Эвертон" проводил своего лучшего бомбардира минувшего сезоне Ришарлисона в "Тоттенхэм", с помощью вырученных 60 миллионов фунтов поправив свое финансовое положение.
Часть этой суммы главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард сможет потратить на усиление состава, и работа над приглашением новичков уже кипит.
Как стало известно Evening Standard, очередной целью "Эвертона" стал Деннис, которого "Уотфорд" приобрел год назад у "Брюгге" за 3 млн. фунтов.
Несмотря на вылет "шершней" из Премьер-Лиги, 24-летний нигериец провел сильный сезон, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач, и сейчас оценивается в 20 млн. фунтов.
02.07.2022 07:00
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