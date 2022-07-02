Деннис пополнил список целей "Эвертона"

"Эвертон" добавил нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса в список своих трансферных целей на это летом.

Ранее в пятницу "Эвертон" проводил своего лучшего бомбардира минувшего сезоне Ришарлисона в "Тоттенхэм", с помощью вырученных 60 миллионов фунтов поправив свое финансовое положение.



Часть этой суммы главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард сможет потратить на усиление состава, и работа над приглашением новичков уже кипит.



Как стало известно Evening Standard, очередной целью "Эвертона" стал Деннис, которого "Уотфорд" приобрел год назад у "Брюгге" за 3 млн. фунтов.



Несмотря на вылет "шершней" из Премьер-Лиги, 24-летний нигериец провел сильный сезон, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач, и сейчас оценивается в 20 млн. фунтов.