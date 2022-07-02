"Челси" и "Сити" на пороге договоренности по Стерлингу

"Челси" и "Манчестер Сити" близки к договоренности относительно компенсации за вингера Рахима Стерлинга, которого хочет купить лондонский клуб.

"Челси" определил 27-летнего Стерлинга в качестве своей приоритетной цели по усилению атакующей линии, едва лишившейся Ромелу Лукаку, который в свою очередь на правах аренды вернулся в "Интер".



"Сити" открыт к расставанию с Рахимом, поскольку у того остается только 12 месяцев по действующему контракту, а шансы на новую сделку невысоки.



Как стало известно Daily Mail, в последние дни переговоры двух клубов значительно ускорились, и сейчас у всех сторон появилась уверенность, что компромисс близок.



Ожидается, что "Челси" и "Сити" договорятся на 45 миллионов фунтов, а сам Стерлинг подпишет с "синими" четырехлетний контракт.