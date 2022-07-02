"Ньюкасл" завершил приобретение Ботмана

"Ньюкасл" завершил приобретение защитника "Лилля" и сборной Голландии Свена Ботмана. Сделка оценивается в 35 миллионов фунтов.

Ранее на этой неделе объявив о принципиальной договоренности насчет перехода Ботмана, в пятницу "Ньюкасл" окончательно оформил сделку.



Свен заключил с "сороками" контракт до 2027 года и стал вторым новичком команды Эдди Хау этим летом после голкипера Ника Поупа, купленного у "Бернли" за 10 млн. фунтов.



За свои два сезона в "Лилле" Ботман, воспитанник "Аякса", успел выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции.