"Челси" продвигается в переговорах по Де Лигту

"Челси" продвигается в переговорах о приобретении защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.

Этим летом "Челси" попрощался с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, а Де Лигт является приоритетной целью главного тренера "синих" Томаса Тухеля по укреплению проблемной зоны.



По информации The Telegraph, изначально "Ювентус" был готов отпустить Маттейса только за прописанные в контракте отступные в 102 миллиона фунтов, но в процессе переговоров смягчил позицию.



Кроме того, "Челси" готов включить Кристиана Пулишича или Тимо Вернера в сделку по 22-летнему голландцу, который, как утверждается, заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж".



Также "Челси" работает над возвращением из "Манчестер Сити" защитника Натана Аке, который оценивается в 40 млн. фунтов.