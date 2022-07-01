"Челси" продвигается в переговорах по Де Лигту
"Челси" продвигается в переговорах о приобретении защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта.
Этим летом "Челси" попрощался с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, а Де Лигт является приоритетной целью главного тренера "синих" Томаса Тухеля по укреплению проблемной зоны.
По информации The Telegraph, изначально "Ювентус" был готов отпустить Маттейса только за прописанные в контракте отступные в 102 миллиона фунтов, но в процессе переговоров смягчил позицию.
Кроме того, "Челси" готов включить Кристиана Пулишича или Тимо Вернера в сделку по 22-летнему голландцу, который, как утверждается, заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж".
Также "Челси" работает над возвращением из "Манчестер Сити" защитника Натана Аке, который оценивается в 40 млн. фунтов.
01.07.2022 23:00
Просмотров: 202
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сраке и Де Лигт это связка привозил мечты ахаххаха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий