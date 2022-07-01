"Челси" может перехватить Де Йонга

Френки Де Йонг "Челси" может вступить в борьбу за полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Как сообщает The Guardian, "Манчестер Юнайтед" уже согласовал с "Барселоной" компенсацию за Де Йонга в размере 65 миллионов евро (56.2 млн. фунтов) плюс бонусы.

В данный момент "красные дьяволы" сосредоточены на переговорах с самим Френки об условиях личного контракта. Однако 25-летний голландец по-прежнему испытывает сомнения насчет нового проекта своего бывшего наставника по "Аяксу" Эрика Тен Хага и хочет выступать в Лиге Чемпионов.

Если "Юнайтед" и Де Йонгу вдруг не удастся договориться, этим будет готов воспользоваться "Челси", который пока занял выжидательную позицию и наблюдает за развитием ситуации.

"Челси" просматривал Де Йонга еще до перехода того из "Аякса" в "Барселону" в 2019 году, а главный тренер "синих" Томас Тухель является большим поклонником таланта Френки.

Утверждается, что "Челси" видит в Де Йонге более доступную альтернативу Деклану Райсу из "Вест Хэма".

И хотя приоритет "Челси" на это лето — укрепление обороны и атаки, насчет полузащиты тоже есть определенные вопросы. Сауль Ньигес вернулся в "Атлетико", от контрактов Жоржиньо и Нголо Канте остается один год, а Рубен Лофтус-Чик не выглядит тем, на кого Тухель может положиться.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 01.07.2022 22:59 # hammersmith
    челси может только хуй за щеку перехватить.

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  2. takernotagiver 01.07.2022 22:48 # takernotagiver
    Походу Рафинья сорвался, а Челси теперь следит за тем, что покупают конкуренты и пытается перебить их предложения.

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  3. jirrort 01.07.2022 22:15 # jirrort
    Воссоединение с Де Лигтом .Расцветут оба в ГЕГЕМОНСИ под руководством Тухеляна!!!

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