"Челси" может перехватить Де Йонга

"Челси" может вступить в борьбу за полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Как сообщает The Guardian, "Манчестер Юнайтед" уже согласовал с "Барселоной" компенсацию за Де Йонга в размере 65 миллионов евро (56.2 млн. фунтов) плюс бонусы.



В данный момент "красные дьяволы" сосредоточены на переговорах с самим Френки об условиях личного контракта. Однако 25-летний голландец по-прежнему испытывает сомнения насчет нового проекта своего бывшего наставника по "Аяксу" Эрика Тен Хага и хочет выступать в Лиге Чемпионов.



Если "Юнайтед" и Де Йонгу вдруг не удастся договориться, этим будет готов воспользоваться "Челси", который пока занял выжидательную позицию и наблюдает за развитием ситуации.



"Челси" просматривал Де Йонга еще до перехода того из "Аякса" в "Барселону" в 2019 году, а главный тренер "синих" Томас Тухель является большим поклонником таланта Френки.



Утверждается, что "Челси" видит в Де Йонге более доступную альтернативу Деклану Райсу из "Вест Хэма".



И хотя приоритет "Челси" на это лето — укрепление обороны и атаки, насчет полузащиты тоже есть определенные вопросы. Сауль Ньигес вернулся в "Атлетико", от контрактов Жоржиньо и Нголо Канте остается один год, а Рубен Лофтус-Чик не выглядит тем, на кого Тухель может положиться.