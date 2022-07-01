Консорциум Кеньона не будет покупать "Эвертон"

Представляемый бывшим исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питером Кеньоном консорциум не будет покупать "Эвертона".

Ранее в июне стало известно, что американский консорциум, за которым стоят семейство Мачика Камински и Джон Торнтон, значительно продвинулись в переговорах с нынешнем владельцем "Эвертона" Фархадом Мошири.



Пресса даже сообщала, что мерсисайдский клуб может обрести нового владельца к 21 июля, когда команда Фрэнка Лэмпарда прибывает в Миннеаполис, родной город Камински.



Однако после "эксклюзивного периода", в течение которого потенциальный покупатель изучал финансы "Эвертона", а Мошири не мог вести переговоры с другими заинтересованными сторонами, было решено отказаться от дальнейшего диалога.



BBC подчеркивает, что решение о прекращении переговоров было принято по инициативе "Эвертона", однако Мошири по-прежнему открыт к продаже клуба.