Салах заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Предыдущий контракт Салаха истекал уже через 12 месяцев, и пресса неоднократно называла уход Мохамеда бесплатно следующим летом в качестве наиболее вероятного сценария.

Однако ровно за год до того, как стать свободным агентом, 30-летний египтянин положил конец спекуляциям насчет своего будущего.

И хотя "Ливерпуль" не называет срок нового контракта, BBC предполагает, что речь идет о трех годах. Ожидается, что теперь зарплата Салаха вырастет до 400,000 фунтов в неделю.

"Я чувствую себя отлично, и я рад выигрывать трофеи с этим клубом. Сегодня день, когда счастлив каждый".

"Думаю, это слегка затянулось, но теперь дело сделано, поэтому нам просто нужно сосредоточиться на том, что будет дальше".

"Думаю, вы можете видеть, что последние пять-шесть лет эта команда всегда двигалась по восходящей. В прошлом сезоне мы были близки к завоеванию четырех трофеев но, к сожалению, в последнюю неделю упустили два".

"Думаю, мы в хорошем положении, чтобы сражаться на всех фронтах. Также у нас есть новые приобретения. Нам просто нужно упорно работать, иметь хорошее видение, сохранять позитивный настрой и сражаться за все", — сообщил Салах.

Добавим, за пять лет в "Ливерпуле" Салах забил 156 голов в 254 матчах, выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок УЕФА. Мохамед трижды становился обладателем "Золотой бутсы" английского первенства и дважды признавался Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Мохамед Салах


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2162

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Последние комментарии:




  1. skydreams 01.07.2022 21:07 # skydreams
    Салах развёл Ливер, тут вообще всё понятно

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  2. vagifspurs 01.07.2022 21:03 # vagifspurs
    Оруууу!!!! 30 летнему сднившему бегунку дают контракт, за который могли бы взять Мбаппе того же, лузеры это судьба!!

    Уехехехехехехехехех

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  3. takernotagiver 01.07.2022 21:00 # takernotagiver
    Есть предчувствие, что Салах начнет шланговать как Обама

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  4. electric 01.07.2022 20:59 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  5. sausage 01.07.2022 20:34 # sausage
    А чё там у главных трансферных гегемонов Челси?

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  6. meshuggah 01.07.2022 20:30 # meshuggah
    Ахахах орео норм раскрутил подзалупаль на 400к

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  7. dexter 01.07.2022 20:29 # dexter
    Сайт Федеральной налоговой платежной системы Соединенных Штатов Америки на несколько часов парализовало массовой DDoS-атакой.

    Ответственными за «падение» американского сайта оказались представители группировки под названием Killnet. В своем Telegram-канале они сообщили о тестировании «нового метода».

    «Payusatax.com не работает ровно 5 часов. На этом тест нашего нового метода подошел к концу. Оставляем DDOS payusatax.com на цикле "Бесконечный запрос"», — написали хакеры.

    Кибератака велась на протяжении нескольких часов в ночь с 30 июня на 1 июля по московскому времени. Специалистам американской службы пришлось дважды сменить CDN-провайдеров, но это не спасло ситуацию.

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  8. beatles-red 01.07.2022 20:26 # beatles-red
    Односехонка

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  9. ooaaaa 01.07.2022 20:23 # ooaaaa
    руководство щедро отблагодарило салаха, эдакое исключение/ ну подумаешь 3 года дадут ему кеша срубить

    ващей похуй

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  10. largo-winch 01.07.2022 20:22 # largo-winch
    Спасибо, Челси!
    Спасибо, Жозе Мауриньо!
    Спасибо, Роман Абрамович!

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  11. great-alexander 01.07.2022 20:22 # great-alexander
    Салах теперь на свою недельную зарплату может прокормить 3 области в пока так называемой украине

    (ответить)

  12. slash-lfc 01.07.2022 20:19 # slash-lfc
    Добавим, за пять лет в "Ливерпуле" Салах забил 156 голов в 254 матчах, выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок УЕФА. Мохамед трижды становился обладателем "Золотой бутсы" английского первенства и дважды признавался Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

    Источник: http://fapl.ru/posts/94095/?c=1#c7593097

    Просто покажите такую стату и количество выигранных чашек ещё у кого-то. Особенно интересует синяя xуета без истории, у которой два года подряд лучший бомбардир забивает 15 голов)) кстати спасибо Педикси за ФАРАОНА. Действительно лучший их игрок в истории.

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  13. gameboy 01.07.2022 20:16 # gameboy
    Молодец, когда в форме приятно смотреть за его игрой в городе пидорасов и шлюх.

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  14. sausage 01.07.2022 20:14 # sausage
    Ещё бы Беллингема в центр и чемпик можно не начинать.

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  15. mata05 01.07.2022 20:12 # mata05
    Можно теперь 3 года куй пинать и стричь калпасу))

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  16. kukuruzzo 01.07.2022 20:11 # kukuruzzo
    КНЯЗЬ!!!

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  17. slash-lfc 01.07.2022 20:11 # slash-lfc
    Пидорастерка орет))

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  18. b84 01.07.2022 20:11 # b84
    Золотого мяча не хватает

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  19. v-0987654321 01.07.2022 20:11 # v-0987654321
    Пенсы животные как вам новый контракт Фараона, жим жим суки

    Чувствую что вы пдрсы дрожите нах

    Хахахаха пенсы опущены нами всю дорогу

    (ответить)

  20. sausage 01.07.2022 20:10 # sausage
    Норм, чё. Мане срыл, его доля Мо досталась. Не думаю правда, что там 400 чистыми, по-любому с учётом каких-нибудь бонусов посчитано. Да и пох, главное продолжил бы ебашить и не зазнался бы.

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