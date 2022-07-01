Салах заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.
Предыдущий контракт Салаха истекал уже через 12 месяцев, и пресса неоднократно называла уход Мохамеда бесплатно следующим летом в качестве наиболее вероятного сценария.
Однако ровно за год до того, как стать свободным агентом, 30-летний египтянин положил конец спекуляциям насчет своего будущего.
И хотя "Ливерпуль" не называет срок нового контракта, BBC предполагает, что речь идет о трех годах. Ожидается, что теперь зарплата Салаха вырастет до 400,000 фунтов в неделю.
"Я чувствую себя отлично, и я рад выигрывать трофеи с этим клубом. Сегодня день, когда счастлив каждый".
"Думаю, это слегка затянулось, но теперь дело сделано, поэтому нам просто нужно сосредоточиться на том, что будет дальше".
"Думаю, вы можете видеть, что последние пять-шесть лет эта команда всегда двигалась по восходящей. В прошлом сезоне мы были близки к завоеванию четырех трофеев но, к сожалению, в последнюю неделю упустили два".
"Думаю, мы в хорошем положении, чтобы сражаться на всех фронтах. Также у нас есть новые приобретения. Нам просто нужно упорно работать, иметь хорошее видение, сохранять позитивный настрой и сражаться за все", — сообщил Салах.
Добавим, за пять лет в "Ливерпуле" Салах забил 156 голов в 254 матчах, выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок УЕФА. Мохамед трижды становился обладателем "Золотой бутсы" английского первенства и дважды признавался Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
01.07.2022 20:00
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Последние комментарии:
Салах развёл Ливер, тут вообще всё понятно
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Оруууу!!!! 30 летнему сднившему бегунку дают контракт, за который могли бы взять Мбаппе того же, лузеры это судьба!!
Уехехехехехехехехех
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Есть предчувствие, что Салах начнет шланговать как Обама
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КНЯЗЬ!!!
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А чё там у главных трансферных гегемонов Челси?
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Ахахах орео норм раскрутил подзалупаль на 400к
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Сайт Федеральной налоговой платежной системы Соединенных Штатов Америки на несколько часов парализовало массовой DDoS-атакой.
Ответственными за «падение» американского сайта оказались представители группировки под названием Killnet. В своем Telegram-канале они сообщили о тестировании «нового метода».
«Payusatax.com не работает ровно 5 часов. На этом тест нашего нового метода подошел к концу. Оставляем DDOS payusatax.com на цикле "Бесконечный запрос"», — написали хакеры.
Кибератака велась на протяжении нескольких часов в ночь с 30 июня на 1 июля по московскому времени. Специалистам американской службы пришлось дважды сменить CDN-провайдеров, но это не спасло ситуацию.
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Односехонка
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руководство щедро отблагодарило салаха, эдакое исключение/ ну подумаешь 3 года дадут ему кеша срубить
ващей похуй
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Спасибо, Челси!
Спасибо, Жозе Мауриньо!
Спасибо, Роман Абрамович!
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Салах теперь на свою недельную зарплату может прокормить 3 области в пока так называемой украине
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Добавим, за пять лет в "Ливерпуле" Салах забил 156 голов в 254 матчах, выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок УЕФА. Мохамед трижды становился обладателем "Золотой бутсы" английского первенства и дважды признавался Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Источник: http://fapl.ru/posts/94095/?c=1#c7593097
Просто покажите такую стату и количество выигранных чашек ещё у кого-то. Особенно интересует синяя xуета без истории, у которой два года подряд лучший бомбардир забивает 15 голов)) кстати спасибо Педикси за ФАРАОНА. Действительно лучший их игрок в истории.
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Молодец, когда в форме приятно смотреть за его игрой в городе пидорасов и шлюх.
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Ещё бы Беллингема в центр и чемпик можно не начинать.
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Можно теперь 3 года куй пинать и стричь калпасу))
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КНЯЗЬ!!!
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Пидорастерка орет))
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Золотого мяча не хватает
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Пенсы животные как вам новый контракт Фараона, жим жим суки
Чувствую что вы пдрсы дрожите нах
Хахахаха пенсы опущены нами всю дорогу
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Норм, чё. Мане срыл, его доля Мо досталась. Не думаю правда, что там 400 чистыми, по-любому с учётом каких-нибудь бонусов посчитано. Да и пох, главное продолжил бы ебашить и не зазнался бы.
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