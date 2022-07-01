Салах заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Предыдущий контракт Салаха истекал уже через 12 месяцев, и пресса неоднократно называла уход Мохамеда бесплатно следующим летом в качестве наиболее вероятного сценария.



Однако ровно за год до того, как стать свободным агентом, 30-летний египтянин положил конец спекуляциям насчет своего будущего.



И хотя "Ливерпуль" не называет срок нового контракта, BBC предполагает, что речь идет о трех годах. Ожидается, что теперь зарплата Салаха вырастет до 400,000 фунтов в неделю.



"Я чувствую себя отлично, и я рад выигрывать трофеи с этим клубом. Сегодня день, когда счастлив каждый".



"Думаю, это слегка затянулось, но теперь дело сделано, поэтому нам просто нужно сосредоточиться на том, что будет дальше".



"Думаю, вы можете видеть, что последние пять-шесть лет эта команда всегда двигалась по восходящей. В прошлом сезоне мы были близки к завоеванию четырех трофеев но, к сожалению, в последнюю неделю упустили два".



"Думаю, мы в хорошем положении, чтобы сражаться на всех фронтах. Также у нас есть новые приобретения. Нам просто нужно упорно работать, иметь хорошее видение, сохранять позитивный настрой и сражаться за все", — сообщил Салах.



Добавим, за пять лет в "Ливерпуле" Салах забил 156 голов в 254 матчах, выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок УЕФА. Мохамед трижды становился обладателем "Золотой бутсы" английского первенства и дважды признавался Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



