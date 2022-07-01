"Челси" интересуется Корне

"Челси" проявляет интерес к вингеру "Бернли" Максвелу Корне.

Корне присоединился к "Бернли" только в августе прошлого года, перебравшись из "Лиона" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов.



И хотя "бордовые" не удержались в Премьер-Лиге, лично Максвел провел очень хороший сезон, забив девять голов и отдав одну результативную передачу в 26 матчах чемпионата за аутсайдера.



Как стало известно talkSPORT, ввиду вылета "Бернли" из Премьер-Лиги Корне доступен для трансфера этим летом всего за 17.5 млн. фунтов.



За "бордовых" 25-летний ивуариец преимущественно играл нападающего, но в "Лионе" действовал в качестве левого вингбека.