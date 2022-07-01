"Марсель" выкупил Гендузи у "Арсенала"

"Арсенал" объявил о продаже полузащитника Маттео Гендузи в "Марсель". Трансфер 23-летнего француза оценивается в 10 миллионов фунтов.

Именно в "Марселе" Гендузи отыграл минувший сезон на правах аренды, приняв участие в 56 матчах во всех соревнованиях.



А предыдущую кампанию, 2020/21, Маттео провел в аренде в "Герте", где сыграл 24 матча.



Гендузи был вынужден скитаться по арендам после того, как летом 2020 поссорился с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, имевшим претензии к поведению Маттео.



Добавим, что всего Гендузи сыграл 82 матча за "Арсенал" в течение двух сезонов, перебравшись в Лондон из "Лорьяна" летом 2018.