Сэм Джонстон перешел в "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" объявил о подписании четырехлетнего контракта с голкипером Сэмом Джонстоном.

29-летний Джонстон присоединился к "Пэлас" как свободный агент, дождавшись истечения своего контракта с "Вест Бромвичем" из Чемпионшипа.



Сэм начинал свою карьеру в "Манчестер Юнайтед", после многочисленных скитаний по арендам найдя свое пристанище на "Хоторнс" в 2018 году.



Джонстон сыграл 37 матчей за "Вест Бромвич" в Премьер-Лиге в сезоне 2020/21, будучи признанным Игроком Года и по версии болельщиков клуба, и по версии футболистов.



Также на счету Джонстона три матча за сборную Англии, в заявке которой он был прошлым летом, когда родоначальники футбола достигли финала Евро-2020.



"Я очень взволнован своим переходом в "Кристал Пэлас". Это отличный клуб с великолепной инфраструктурой и прекрасными болельщиками — мне не терпится начать", — сообщил Джонстон.