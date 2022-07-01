Сэм Джонстон перешел в "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" объявил о подписании четырехлетнего контракта с голкипером Сэмом Джонстоном.
29-летний Джонстон присоединился к "Пэлас" как свободный агент, дождавшись истечения своего контракта с "Вест Бромвичем" из Чемпионшипа.
Сэм начинал свою карьеру в "Манчестер Юнайтед", после многочисленных скитаний по арендам найдя свое пристанище на "Хоторнс" в 2018 году.
Джонстон сыграл 37 матчей за "Вест Бромвич" в Премьер-Лиге в сезоне 2020/21, будучи признанным Игроком Года и по версии болельщиков клуба, и по версии футболистов.
Также на счету Джонстона три матча за сборную Англии, в заявке которой он был прошлым летом, когда родоначальники футбола достигли финала Евро-2020.
"Я очень взволнован своим переходом в "Кристал Пэлас". Это отличный клуб с великолепной инфраструктурой и прекрасными болельщиками — мне не терпится начать", — сообщил Джонстон.
01.07.2022 17:30
Просмотров: 344
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: