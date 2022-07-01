МЮ сделал устное предложение Эриксену

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" сделал устное предложение полузащитнику Кристиану Эриксену.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, боссы "Юнайтед" провели серию "позитивных" переговоров с Эриксеном, чей контракт с "Брентфордом" истек минувшей ночью.

"Красные дьяволы" сообщили 30-летнему датчанину, что готовы предложить тому трудовой договор на два года с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.

Однако Эриксен пока не принял решение. Сперва Кристиан хочет посмотреть, какие приобретения сможет совершить "Юнайтед" в это трансферное окно.

Ожидается, что покупок вроде Френки Де Йонги и Тирелла Маласиа будет достаточно, чтобы убедить Эриксена перейти в "Юнайтед". Пока же "дьяволы" не совершили ни одного приобретения этим летом, и это настораживает Кристиана.


Метки Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 17:00

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  1. gary47 01.07.2022 18:12 # gary47
    Фернандеш, Ван де Беек, Де Йонг, Эриксен: что они все будут делать на поле??? Позиция-то примерно одна и та же у всех.

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  2. quavo 01.07.2022 17:22 # quavo
    Пошел бы нахуй этот плешивый

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