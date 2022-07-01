МЮ сделал устное предложение Эриксену

"Манчестер Юнайтед" сделал устное предложение полузащитнику Кристиану Эриксену.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, боссы "Юнайтед" провели серию "позитивных" переговоров с Эриксеном, чей контракт с "Брентфордом" истек минувшей ночью.



"Красные дьяволы" сообщили 30-летнему датчанину, что готовы предложить тому трудовой договор на два года с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.



Однако Эриксен пока не принял решение. Сперва Кристиан хочет посмотреть, какие приобретения сможет совершить "Юнайтед" в это трансферное окно.



Ожидается, что покупок вроде Френки Де Йонги и Тирелла Маласиа будет достаточно, чтобы убедить Эриксена перейти в "Юнайтед". Пока же "дьяволы" не совершили ни одного приобретения этим летом, и это настораживает Кристиана.