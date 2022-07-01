"Эвертон" вступил в переговоры с Лингардом

"Эвертон" вступил в переговоры с бывшим вингером "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом.

Ранее днем "Эвертон" проводил в "Тоттенхэм" Ришарлисона по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов, включая бонусы.



Как сообщают Liverpool Echo и The Telegraph, на место 25-летнего бразильца главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард приметил Лингарда, доступного свободным агентом.



По информации издания, "Эвертон" уже общается с лагерем 29-летнего игрока сборной Англии, чей контракт с "Юнайтед" истек минувшей ночью.



Однако в услугах Лингарда заинтересованы и некоторые другие клубы, включая "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", где Джесси провел вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды.