Майк Дин стал арбитром VAR

Рефери Майк Дин заключил сделку с судейским корпусом и со следующего сезона будет арбитром VAR в Премьер-Лиге.

Напомним, в конце минувшего сезона Дин повесил свисток на гвоздь. Майк обслуживал матчи высшего дивизиона на протяжении 22 лет, а его 560-м поединком стало противостояние "Челси" и "Уотфорда" на "Стэмфорд Бридж" в мае.



Однако Дин не уходит из футбола насовсем. Как сообщает Daily Mail, со следующего сезона Майк будет работать из видеостудии, отвечая за систему VAR.



Дину уже доводилось работать из телестудии, но теперь это будет его основной и единственной ролью. Соответствующий контракт уже подписан.



Добавим, в конце минувшего сезона Премьер-Лига также лишилась Джонатана Мосса, Мартина Аткинсона и Кевина Френда.