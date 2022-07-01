"Сити" подписал Штефана Ортегу

Штефан Ортега "Манчестер Сити" подписал свободным агентом голкипера "Арминии" Штефана Ортегу Морено.

Ортега заключил с "Сити" трехлетний контракт и получил футболку с 18-м номером.

В новом сезоне 29-летний немец будет исполнять роль дублера Эдерсона, потому что привычный сменщик бразильца Зак Стеффен находится на пороге перехода в "Мидлсбро" на правах аренды.

За два периода в "Арминии" Ортега сыграл 220 матчей, а еще 64 поединка провел за "Мюнхен 1860". В минувшем сезоне Штефан был безусловным первым номером команды из Билефельда, пропустив только одну игру.

"Это великолепный переход для меня. "Манчестер Сити" — удивительная команда. В этом составе полно игроков мирового уровня на каждой позиции. Возможность присоединиться к этой группе игроков и помочь в развитии успеха клуба — это мечта для меня".

"Мне было хорошо в Германии, и я хочу поблагодарить фанатов "Арминии" за поддержку. Но этот новый вызов, позволяющий мне перейти в "Сити" и выступать в Премьер-Лиге, был слишком хорош, чтобы его проигнорировать".

"Мне не терпится приступить, встретиться со своими партнерами по команде и начать работать с Пепом и его тренерским штабом", — сообщил Ортега.


Метки Арминия, Манчестер Сити, Ортега, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 01.07.2022 14:03 # liverpo0ol
    Хороший игрок, арменин, 10-ку минимум положит

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  2. chelsea88 01.07.2022 14:01 # chelsea88
    Первый арменин в Сити)

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