"Сити" подписал Штефана Ортегу

"Манчестер Сити" подписал свободным агентом голкипера "Арминии" Штефана Ортегу Морено.

Ортега заключил с "Сити" трехлетний контракт и получил футболку с 18-м номером.



В новом сезоне 29-летний немец будет исполнять роль дублера Эдерсона, потому что привычный сменщик бразильца Зак Стеффен находится на пороге перехода в "Мидлсбро" на правах аренды.



За два периода в "Арминии" Ортега сыграл 220 матчей, а еще 64 поединка провел за "Мюнхен 1860". В минувшем сезоне Штефан был безусловным первым номером команды из Билефельда, пропустив только одну игру.



"Это великолепный переход для меня. "Манчестер Сити" — удивительная команда. В этом составе полно игроков мирового уровня на каждой позиции. Возможность присоединиться к этой группе игроков и помочь в развитии успеха клуба — это мечта для меня".



"Мне было хорошо в Германии, и я хочу поблагодарить фанатов "Арминии" за поддержку. Но этот новый вызов, позволяющий мне перейти в "Сити" и выступать в Премьер-Лиге, был слишком хорош, чтобы его проигнорировать".



"Мне не терпится приступить, встретиться со своими партнерами по команде и начать работать с Пепом и его тренерским штабом", — сообщил Ортега.