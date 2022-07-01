"Тоттенхэм" приобрел Ришарлисона
"Тоттенхэм" объявил о приобретении нападающего "Эвертона" Ришарлисона. Сделка оценивается в 60 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.
Ришарлисон заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2027 года и стал четвертым новичком команды Антонио Конте в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ива Биссума и Ивана Перишича.
"Эвертон" согласился отпустить 25-летнего бразильца к "шпорам" только в среду поздно вечером и сделал это с неохотой, потому что "ирискам" срочно требовалось пополнить свою казну до окончания финансового года.
Продажа Ришарлисона не только позволит "Эвертону" удержаться в рамках правил финансового фейр-плей, но и обеспечит главному тренеру "ирисок" Фрэнку Лэмпарду средства для усиления состава.
Ришарлисон выступал за "Эвертон" после своего перехода из "Уотфорда" в июле 2018, с тех пор забив 43 гола в 135 матчах Премьер-Лиги. В минувшем сезоне экс-игрок "Флуминенсе" отличился 10 раз и отдал пять результативных передач, что позволило "ирискам" избежать вылета в Чемпионшип.
За сборную Бразилии Ришарлисон забил 14 голов в 36 матчах после своего дебюта в сентябре 2018. В 2019 новичок "Тоттенхэма" стал победителем Кубка Америки, отличившись в финале.
01.07.2022 13:40
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Петух с рождения
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петунхэм - дети шлюх))) ору
Уилшир: "Ришарлисон бы не прошел в стартовый состав "Арсенала"
Источник: http://fapl.ru/
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WELCOME TO SPURS RICHY!!!!
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опять военные объекты
Количество жертв в результате ракетного удара по Одесщине увеличилось до 20
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замена Кейну
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Лучше бы направили эти деньги на борьбу с голодом в Африке, загрязнением окружающей среды, или ликбез украинцев(
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Норм трансфер, для середняков
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Ришарлисон известный ёбарь скузни, продолжит это делать на поле и вне поля.
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Талант 5%
Гонор 95%
Петушара 100%
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Забавляет, как в такие времена, когда все рабсеяне якобы сплотились, чурки получили шанс подмазаться к белым русским, но когда всё закончится, в их сторону опять будут плеваться и за людей их считать не будут, потому что рабсеяни коренные нацисты.
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Никчёмный игрок в никчемном клубе
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Боец, педик и просто хороший игрок
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Поздравляю кур с отличным трансфером. Игрок под Конте 100%. Он должен его вывести на новый уровень.
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тройка сильная, с собакоедом, гопником и кане, канеш, будет. жаль, что перешел не в большой клуб, хотя у него ещё есть время.
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