"Тоттенхэм" приобрел Ришарлисона

Ришарлисон "Тоттенхэм" объявил о приобретении нападающего "Эвертона" Ришарлисона. Сделка оценивается в 60 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.

Ришарлисон заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2027 года и стал четвертым новичком команды Антонио Конте в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ива Биссума и Ивана Перишича.

"Эвертон" согласился отпустить 25-летнего бразильца к "шпорам" только в среду поздно вечером и сделал это с неохотой, потому что "ирискам" срочно требовалось пополнить свою казну до окончания финансового года.

Продажа Ришарлисона не только позволит "Эвертону" удержаться в рамках правил финансового фейр-плей, но и обеспечит главному тренеру "ирисок" Фрэнку Лэмпарду средства для усиления состава.

Ришарлисон выступал за "Эвертон" после своего перехода из "Уотфорда" в июле 2018, с тех пор забив 43 гола в 135 матчах Премьер-Лиги. В минувшем сезоне экс-игрок "Флуминенсе" отличился 10 раз и отдал пять результативных передач, что позволило "ирискам" избежать вылета в Чемпионшип.

За сборную Бразилии Ришарлисон забил 14 голов в 36 матчах после своего дебюта в сентябре 2018. В 2019 новичок "Тоттенхэма" стал победителем Кубка Америки, отличившись в финале.


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 13:40

Количество просмотров Просмотров: 769

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 01.07.2022 14:16 # gameboy
    Петух с рождения

    (ответить)

  2. narcot 01.07.2022 14:07 # narcot
    петунхэм - дети шлюх))) ору


    Уилшир: "Ришарлисон бы не прошел в стартовый состав "Арсенала"

    Источник: http://fapl.ru/

    (ответить)

  3. vagifspurs 01.07.2022 14:06 # vagifspurs
    WELCOME TO SPURS RICHY!!!!

    (ответить)

  4. narcot 01.07.2022 14:06 # narcot
    опять военные объекты


    Количество жертв в результате ракетного удара по Одесщине увеличилось до 20

    (ответить)

  5. yxaxaxaxaxa 01.07.2022 14:04 # yxaxaxaxaxa
    замена Кейну

    (ответить)

  6. shakur 01.07.2022 14:01 # shakur
    Лучше бы направили эти деньги на борьбу с голодом в Африке, загрязнением окружающей среды, или ликбез украинцев(

    (ответить)

  7. quavo 01.07.2022 13:59 # quavo
    Норм трансфер, для середняков

    (ответить)

  8. moneycity 01.07.2022 13:53 # moneycity
    Ришарлисон известный ёбарь скузни, продолжит это делать на поле и вне поля.

    (ответить)

  9. pamirec777 01.07.2022 13:50 # pamirec777
    Талант 5%
    Гонор 95%
    Петушара 100%

    (ответить)

  10. moneycity 01.07.2022 13:49 # moneycity
    Забавляет, как в такие времена, когда все рабсеяне якобы сплотились, чурки получили шанс подмазаться к белым русским, но когда всё закончится, в их сторону опять будут плеваться и за людей их считать не будут, потому что рабсеяни коренные нацисты.

    (ответить)

  11. ian 01.07.2022 13:45 # ian
    Никчёмный игрок в никчемном клубе

    (ответить)

  12. liverpo0ol 01.07.2022 13:43 # liverpo0ol
    Боец, педик и просто хороший игрок

    (ответить)

  13. easports 01.07.2022 13:42 # easports
    Поздравляю кур с отличным трансфером. Игрок под Конте 100%. Он должен его вывести на новый уровень.

    (ответить)

  14. alexomck 01.07.2022 13:42 # alexomck
    тройка сильная, с собакоедом, гопником и кане, канеш, будет. жаль, что перешел не в большой клуб, хотя у него ещё есть время.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: