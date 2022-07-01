"Тоттенхэм" приобрел Ришарлисона

"Тоттенхэм" объявил о приобретении нападающего "Эвертона" Ришарлисона. Сделка оценивается в 60 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.

Ришарлисон заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2027 года и стал четвертым новичком команды Антонио Конте в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ива Биссума и Ивана Перишича.



"Эвертон" согласился отпустить 25-летнего бразильца к "шпорам" только в среду поздно вечером и сделал это с неохотой, потому что "ирискам" срочно требовалось пополнить свою казну до окончания финансового года.



Продажа Ришарлисона не только позволит "Эвертону" удержаться в рамках правил финансового фейр-плей, но и обеспечит главному тренеру "ирисок" Фрэнку Лэмпарду средства для усиления состава.



Ришарлисон выступал за "Эвертон" после своего перехода из "Уотфорда" в июле 2018, с тех пор забив 43 гола в 135 матчах Премьер-Лиги. В минувшем сезоне экс-игрок "Флуминенсе" отличился 10 раз и отдал пять результативных передач, что позволило "ирискам" избежать вылета в Чемпионшип.



За сборную Бразилии Ришарлисон забил 14 голов в 36 матчах после своего дебюта в сентябре 2018. В 2019 новичок "Тоттенхэма" стал победителем Кубка Америки, отличившись в финале.