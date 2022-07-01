Уилшир: "Ришарлисон бы не прошел в стартовый состав "Арсенала"

Ришарлисон Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир считает, что нападающий "Эвертона" Ришарлисон, переходящий в "Тоттенхэм", не имел бы места в стартовом составе "канониров".

На текущей неделе "Тоттенхэм" согласовал приобретение Ришарлисона за 60 миллионов фунтов, включая бонусы.

Однако это приобретение конкурентов по Северному Лондону не печалит Уилшира, хотя Джек и признает, что 25-летний бразилец сделает "шпор" лучше.

"Думаю, он усилит "Тоттенхэм", определенно усилит. Он придаст им нечто другое".

"Я бы не сказал, что я как фанат "Арсенала" расстроен. Ему 25, он уже не молод. Наступает момент, когда он должен воплотить весь свой потенциал в нечто осязаемое. Если кому-нибудь это и под силу, то это именно Антонио Конте".

"Поэтому я бы не сказал, что я как фанат "Арсенала" опустошен, однако за ним будет интересно понаблюдать. Он может быть очень, очень хорош".

"Да, я бы хотел видеть его в "Арсенале". Но я не думаю, что он проходил бы в стартовый состав здесь. Он определенно сражался бы за место в стартовом составе и был бы хорошим игроком ротации. Но я не думаю, что он имел бы место в стартовом составе "Арсенала", — сообщил Уилшир talkSPORT.


Метки Арсенал, Ришарлисон, Тоттенхэм, Уилшир, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 13:00

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  1. andrew10 01.07.2022 14:17 # andrew10
    25 лет, он уже не молод - яснопонятно

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  2. serj6046 01.07.2022 13:44 # serj6046
    петушок должен быть в петушарне

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  3. easports 01.07.2022 13:39 # easports
    Поменял бы Ришарлисона на Жезуса прямо сейчас. Первый как по мне воин, которого не хватает нам.

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  4. liverpool888 01.07.2022 13:23 # liverpool888
    Уилшир явно лукавит. Посадил бы и Мартинелли с Смит Роу на позиции левого вингера, и Жезуса на позиции девятки.

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  5. high-malvern 01.07.2022 13:19 # high-malvern
    Лавры Мерсона не дают покоя?

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  6. vagifspurs 01.07.2022 13:16 # vagifspurs
    Калека рассуждает о потенциале, ору!

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  7. liverbro 01.07.2022 13:11 # liverbro
    Да что ты такое мать твою несёшь?!

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  8. nefer105 01.07.2022 13:07 # nefer105
    Правда странное заявление.

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  9. gary47 01.07.2022 13:05 # gary47
    В команде не считая пришедшего Жезуса было всего два форварда: Нкетия и Мартинелли. Последний с функциями хавбека. Он всерьез считает, что Ришарлисон хуже Нкетиа???

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