Уилшир: "Ришарлисон бы не прошел в стартовый состав "Арсенала"
Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир считает, что нападающий "Эвертона" Ришарлисон, переходящий в "Тоттенхэм", не имел бы места в стартовом составе "канониров".
На текущей неделе "Тоттенхэм" согласовал приобретение Ришарлисона за 60 миллионов фунтов, включая бонусы.
Однако это приобретение конкурентов по Северному Лондону не печалит Уилшира, хотя Джек и признает, что 25-летний бразилец сделает "шпор" лучше.
"Думаю, он усилит "Тоттенхэм", определенно усилит. Он придаст им нечто другое".
"Я бы не сказал, что я как фанат "Арсенала" расстроен. Ему 25, он уже не молод. Наступает момент, когда он должен воплотить весь свой потенциал в нечто осязаемое. Если кому-нибудь это и под силу, то это именно Антонио Конте".
"Поэтому я бы не сказал, что я как фанат "Арсенала" опустошен, однако за ним будет интересно понаблюдать. Он может быть очень, очень хорош".
"Да, я бы хотел видеть его в "Арсенале". Но я не думаю, что он проходил бы в стартовый состав здесь. Он определенно сражался бы за место в стартовом составе и был бы хорошим игроком ротации. Но я не думаю, что он имел бы место в стартовом составе "Арсенала", — сообщил Уилшир talkSPORT.
01.07.2022 13:00
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Последние комментарии:
25 лет, он уже не молод - яснопонятно
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петушок должен быть в петушарне
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Поменял бы Ришарлисона на Жезуса прямо сейчас. Первый как по мне воин, которого не хватает нам.
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Уилшир явно лукавит. Посадил бы и Мартинелли с Смит Роу на позиции левого вингера, и Жезуса на позиции девятки.
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Лавры Мерсона не дают покоя?
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Калека рассуждает о потенциале, ору!
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Да что ты такое мать твою несёшь?!
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Правда странное заявление.
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В команде не считая пришедшего Жезуса было всего два форварда: Нкетия и Мартинелли. Последний с функциями хавбека. Он всерьез считает, что Ришарлисон хуже Нкетиа???
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