Уилшир: "Ришарлисон бы не прошел в стартовый состав "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир считает, что нападающий "Эвертона" Ришарлисон, переходящий в "Тоттенхэм", не имел бы места в стартовом составе "канониров".

На текущей неделе "Тоттенхэм" согласовал приобретение Ришарлисона за 60 миллионов фунтов, включая бонусы.



Однако это приобретение конкурентов по Северному Лондону не печалит Уилшира, хотя Джек и признает, что 25-летний бразилец сделает "шпор" лучше.



"Думаю, он усилит "Тоттенхэм", определенно усилит. Он придаст им нечто другое".



"Я бы не сказал, что я как фанат "Арсенала" расстроен. Ему 25, он уже не молод. Наступает момент, когда он должен воплотить весь свой потенциал в нечто осязаемое. Если кому-нибудь это и под силу, то это именно Антонио Конте".



"Поэтому я бы не сказал, что я как фанат "Арсенала" опустошен, однако за ним будет интересно понаблюдать. Он может быть очень, очень хорош".



"Да, я бы хотел видеть его в "Арсенале". Но я не думаю, что он проходил бы в стартовый состав здесь. Он определенно сражался бы за место в стартовом составе и был бы хорошим игроком ротации. Но я не думаю, что он имел бы место в стартовом составе "Арсенала", — сообщил Уилшир talkSPORT.