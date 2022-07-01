"Милан" обсуждает аренду Зийеша

"Милан" приступил к переговорам об аренде вингера "Челси" Хакима Зийеша на следующий сезон.

В данный момент "Челси" приближается к приобретению Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити", а также надеется опередить "Барселону" в борьбе за Рафинью из "Лидса".



Приход таких конкурентов может поставить под вопрос будущее ряда имеющихся у "синих" игроков, включая прежде всего Зийеша, который отметился только 14 появлениями в стартовом составе в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Как сообщает Tuttomercatoweb, этой ситуацией пытается воспользоваться "Милан". Чемпионы Серии А уже ведут интенсивные переговоры насчет аренды 29-летнего марокканца.



"Челси" открыт к уходу Зийеша, но настаивает на аренде с опцией выкупа, не желая продавать игрока по сниженной цене этим летом.



Добавим, в своих 83 матчах за два сезона на "Стэмфорд Бридж" Зийеш, купленный два года назад у "Аякса" за 33 миллиона фунтов, забил 14 голов.