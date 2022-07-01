Лисандро Мартинес хочет в Премьер-Лигу

Защитник "Аякса" Лисандро Мартинес хочет перебраться в Премьер-Лиге и ждет, чем закончится битва "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

В отличие от своего партнера по "Аяксу" Юрриена Тимбера, который отказал "Юнайтед" из-за опасений насчет регулярной игровой практики, Мартинес готов покинуть Амстердам и отправиться выступать в Англию.



Именно на Мартинесе "Юнайтед" и сосредоточил свое внимание после отказа Тимбера. Главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу нравится, что Лисандро способен сыграть по всей линии обороны и даже опорного полузащитника.



Однако Daily Mirror может подтвердить, что к настоящему моменту "Арсенал" сделал уже три предложения по Лисандро, причем последнее из них составило 35 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Все три предложения "канониров" были отклонены "Аяксом", который назначил за 24-летнего аргентинца цену в 45 млн. фунтов. Сам игрок надеется, что кому-нибудь из представителей Премьер-Лиги удастся договориться с его клубом.