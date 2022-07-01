Калвин Филлипс проходит медобследование в "Сити"

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс сегодня проходит медобследование в "Манчестер Сити".

Еще на прошлой неделе "Сити" согласовал с "Лидсом" компенсацию за Филлипса в районе 45-50 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, в услугах Филлипса были заинтересованы несколько других клубов, однако Калвин всем им отказал.



Филлипс является продуктом академии "Лидса" и до сих пор провел всю свою карьеру на "Элланд Роуд". Калвин рассматривал "горожан" как единственную команду, ради которой он готов оставить родной клуб.



26-летнему англичанину предстоит восполнить пустоту, которая образовалось в "Сити" после расставания с Фернандиньо. Отыгравший девять сезонов за клуб бразилец ушел свободным агентом в "Атлетико Паранаэнсе".