Калвин Филлипс проходит медобследование в "Сити"

Калвин Филлипс Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс сегодня проходит медобследование в "Манчестер Сити".

Еще на прошлой неделе "Сити" согласовал с "Лидсом" компенсацию за Филлипса в районе 45-50 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, в услугах Филлипса были заинтересованы несколько других клубов, однако Калвин всем им отказал.

Филлипс является продуктом академии "Лидса" и до сих пор провел всю свою карьеру на "Элланд Роуд". Калвин рассматривал "горожан" как единственную команду, ради которой он готов оставить родной клуб.

26-летнему англичанину предстоит восполнить пустоту, которая образовалось в "Сити" после расставания с Фернандиньо. Отыгравший девять сезонов за клуб бразилец ушел свободным агентом в "Атлетико Паранаэнсе".


Метки Лидс, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 10:00

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  1. true-manc 01.07.2022 10:36 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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  2. jirrort 01.07.2022 10:01 # jirrort
    КОРОЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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