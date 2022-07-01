Невеш, вероятно, останется в "Вулверхэмптоне"

"Вулверхэмптон" выигрывает борьбу за сохранение своего полузащитника Рубена Невеша в клубе.

Еще несколько недель назад казалось, что Невеш точно покинет "Молинью" и продолжит карьеру в одном из грандов. В услугах Рубена были заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".



Однако "Вулверхэмптон" запросил за Невеша 75 миллионов фунтов, что шокировало заинтересованные клубы, которые считают, что реальная цена Рубена — около 45 млн. фунтов.



The Sun ожидает, что теперь Невеш, сыгравший 212 матчей за "волков" после своего перехода из "Порту" за 15 млн. фунтов пять лет назад, продолжит выступать за клуб "Молинью".



Удержание 25-летнего португальца станет отличной новостью для "Вулверхэмптона", который почти наверняка попрощается с ветераном Жоау Моутиньо.