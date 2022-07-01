Невеш, вероятно, останется в "Вулверхэмптоне"

Рубен Невеш "Вулверхэмптон" выигрывает борьбу за сохранение своего полузащитника Рубена Невеша в клубе.

Еще несколько недель назад казалось, что Невеш точно покинет "Молинью" и продолжит карьеру в одном из грандов. В услугах Рубена были заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

Однако "Вулверхэмптон" запросил за Невеша 75 миллионов фунтов, что шокировало заинтересованные клубы, которые считают, что реальная цена Рубена — около 45 млн. фунтов.

The Sun ожидает, что теперь Невеш, сыгравший 212 матчей за "волков" после своего перехода из "Порту" за 15 млн. фунтов пять лет назад, продолжит выступать за клуб "Молинью".

Удержание 25-летнего португальца станет отличной новостью для "Вулверхэмптона", который почти наверняка попрощается с ветераном Жоау Моутиньо.


Метки Вулверхэмптон, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 658

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Последние комментарии:




  1. easports 01.07.2022 11:02 # easports
    6ля, в Арсенале не помешал бы, а то Парти чёт совсем печальный по здоровью.

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  2. ivan-tns 01.07.2022 10:09 # ivan-tns
    Через год уйдет

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  3. alexomck 01.07.2022 10:07 # alexomck
    45 и то много за него.

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  4. quavo 01.07.2022 09:46 # quavo
    топарик жуткий

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