"Челси" пытался перехватить Ришарлисона

Ришарлисон "Челси" пытался увести нападающего "Эвертона" Ришарлисона из под носа у "Тоттенхэма".

В данный момент насчет трансфера Ришарлисона в "Тоттенхэм" уже нет никаких сомнений. 25-летний бразилец прошел медобследование у себя на родине и в начале следующей недели прилетает в Лондон на подписание контракта со "шпорами".

По информации Daily Mail, "Челси" почти до последнего конкурировал с "Тоттенхэмом" за Ришарлисона, но развязка этой саги случилась в среду вечером.

В среду вечером "шпоры" улучшили свой "оффер" до 50 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов, а "синие" все-таки решили, что это чересчур за Ришарлисона и не стали делать контрпредложение.


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 08:00

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  1. xoce-moyp 01.07.2022 08:20 # xoce-moyp
    "Челси" пытался перехватить Ришарлисона, но в очередной раз соснул хуйца.

    Источник: Daily Mail

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