"Челси" пытался перехватить Ришарлисона
"Челси" пытался увести нападающего "Эвертона" Ришарлисона из под носа у "Тоттенхэма".
В данный момент насчет трансфера Ришарлисона в "Тоттенхэм" уже нет никаких сомнений. 25-летний бразилец прошел медобследование у себя на родине и в начале следующей недели прилетает в Лондон на подписание контракта со "шпорами".
По информации Daily Mail, "Челси" почти до последнего конкурировал с "Тоттенхэмом" за Ришарлисона, но развязка этой саги случилась в среду вечером.
В среду вечером "шпоры" улучшили свой "оффер" до 50 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов, а "синие" все-таки решили, что это чересчур за Ришарлисона и не стали делать контрпредложение.
01.07.2022 08:00
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"Челси" пытался перехватить Ришарлисона, но в очередной раз соснул хуйца.
Источник: Daily Mail
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