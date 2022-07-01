"Челси" пытался перехватить Ришарлисона

"Челси" пытался увести нападающего "Эвертона" Ришарлисона из под носа у "Тоттенхэма".

В данный момент насчет трансфера Ришарлисона в "Тоттенхэм" уже нет никаких сомнений. 25-летний бразилец прошел медобследование у себя на родине и в начале следующей недели прилетает в Лондон на подписание контракта со "шпорами".



По информации Daily Mail, "Челси" почти до последнего конкурировал с "Тоттенхэмом" за Ришарлисона, но развязка этой саги случилась в среду вечером.



В среду вечером "шпоры" улучшили свой "оффер" до 50 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов, а "синие" все-таки решили, что это чересчур за Ришарлисона и не стали делать контрпредложение.