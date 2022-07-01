"Марсель" готовит предложение о покупке Салиба
"Марсель" собирается сделать предложение о покупке защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.
Именно в "Марселе" Салиба провел сезон 2021/22 на правах аренды, будучи признанным лучшим молодым игроком французской Лиги 1.
Ранее ожидалось, что в новом сезоне главный тренер "Арсенала" Микель Артета, наконец, даст шанс Вильяму, который до сих пор даже не дебютировал за "канониров".
Однако сейчас "Арсенал" продвигается в переговорах о покупке защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса, и приход игрока сборной Аргентины может стать плохой новостью для Салиба.
Этим и надеется воспользоваться "Марсель", который, как сообщает RMC Sport, готов заплатить за 21-летнего соотечественника 25-30 миллионов евро (22-26 млн. фунтов).
Такого рода сумма является огромной для "Марселя", однако команда Хорхе Сампаоли пробилась в Лигу Чемпионов и считает покупку Салиба лишенной риска.
01.07.2022 07:00
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Последние комментарии:
Да уж, совсем прихуел Марсель, практически бесплатно хотят забрать топчика
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Ну не наглость ли предлагать за сборника меньше 50 лямов евро? Совсем поверили в себя))) То Гендузи им задёшево, теперь Салиба.
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Хотят Салибу - получат бибу)
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