"Марсель" готовит предложение о покупке Салиба

"Марсель" собирается сделать предложение о покупке защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.

Именно в "Марселе" Салиба провел сезон 2021/22 на правах аренды, будучи признанным лучшим молодым игроком французской Лиги 1.



Ранее ожидалось, что в новом сезоне главный тренер "Арсенала" Микель Артета, наконец, даст шанс Вильяму, который до сих пор даже не дебютировал за "канониров".



Однако сейчас "Арсенал" продвигается в переговорах о покупке защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса, и приход игрока сборной Аргентины может стать плохой новостью для Салиба.



Этим и надеется воспользоваться "Марсель", который, как сообщает RMC Sport, готов заплатить за 21-летнего соотечественника 25-30 миллионов евро (22-26 млн. фунтов).



Такого рода сумма является огромной для "Марселя", однако команда Хорхе Сампаоли пробилась в Лигу Чемпионов и считает покупку Салиба лишенной риска.