"Марсель" готовит предложение о покупке Салиба

Вильям Салиба "Марсель" собирается сделать предложение о покупке защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.

Именно в "Марселе" Салиба провел сезон 2021/22 на правах аренды, будучи признанным лучшим молодым игроком французской Лиги 1.

Ранее ожидалось, что в новом сезоне главный тренер "Арсенала" Микель Артета, наконец, даст шанс Вильяму, который до сих пор даже не дебютировал за "канониров".

Однако сейчас "Арсенал" продвигается в переговорах о покупке защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса, и приход игрока сборной Аргентины может стать плохой новостью для Салиба.

Этим и надеется воспользоваться "Марсель", который, как сообщает RMC Sport, готов заплатить за 21-летнего соотечественника 25-30 миллионов евро (22-26 млн. фунтов).

Такого рода сумма является огромной для "Марселя", однако команда Хорхе Сампаоли пробилась в Лигу Чемпионов и считает покупку Салиба лишенной риска.


Метки Арсенал, Марсель, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. umbriaco 01.07.2022 08:10 # umbriaco
    Да уж, совсем прихуел Марсель, практически бесплатно хотят забрать топчика

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  2. takernotagiver 01.07.2022 08:01 # takernotagiver
    Ну не наглость ли предлагать за сборника меньше 50 лямов евро? Совсем поверили в себя))) То Гендузи им задёшево, теперь Салиба.

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  3. takernotagiver 01.07.2022 07:52 # takernotagiver
    Хотят Салибу - получат бибу)

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