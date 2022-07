Светская хроника за пятницу

"Челси" продвигается в переговорах по Маттейсу Де Лигту. "Ювентус" хочет Роберто Фирмино. Стал известен игровой номер Габриэля Жезуса в "Арсенале". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Челси" продвигается в переговорах о покупке Маттейса Де Лигта, однако "Ювентус" хочет, чтобы "синие" выплатили 102 миллиона фунтов отступных по контракту защитника. (The Telegraph)



"Челси" присоединился к числу претендентов на вингера "Реала" Марко Асенсио. (Sport)



Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе по-прежнему вызывает интерес у "Челси". (Goal)



"Манчестер Сити" продаст Натана Аке, который интересен "Челси", только если найдет другого защитника этим летом. (Manchester Evening News)



"Ювентус" хочет обменять своего полузащитника Адриена Рабьо на нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино. (Calciomercato)



Вингеру Джесси Лингарду, возможно, придется поумерить свои аппетиты насчет зарплаты, чтобы вернуться в "Вест Хэм". (The Guardian)



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес отказался от приглашения вингера "Вильярреала" Арно Данжумы. (Daily Mail)



Заинтересованные в полузащитнике "Вулверхэмптона" Рубене Невеше клубы не спешат платить установленную за португальца цену в 75 млн. фунтов. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за оцениваемого в 50 млн. фунтов защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле. (Nice-Martin)



Полузащитник "Юнайтед" Андреас Перейра предпочитает остаться в "Фламенго", несмотря на интерес со стороны "Фулхэма" и "Кристал Пэлас". (Goal)



До 15 игроков могут покинуть "Юнайтед" этим летом. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" проигрывает борьбу "Арсеналу" за защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса. (CaughOffside)



Защитник "Барселоны" Френки Де Йонг по-прежнему скептичен насчет перехода в "Юнайтед". (Directo Gol)



"Ноттингем Форест" обсуждает покупку крайнего защитника "Сити" Иссы Каборе. (The Guardian)



Другое



Нападающий Габриэль Жезус получит 9-й номер в "Арсенале". (The Sun)



Amazon Prime выигрывает борьбу за право транслировать матчи Лиги Чемпионов на территории Великобритании. (The Telegraph)



Суперкомпьютер оценил шансы "Ливерпуля" на завоевание титула Премьер-Лиги в следующем сезоне в 71 процент. Шансы "Сити" защитить чемпионство — только 24 процента. (Manchester Evening News)



Издание Bild уволило журналиста, которая начала встречаться с главным тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном. (The Sun)